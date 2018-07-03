وطن الشموخ والإباء

المصدر: تصوير: دينيس مالاري

Ⅶ صور للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزين جسر معبر الخليج بالقرب من فيستيفال سيتي في دبي، يتألق بينها علم الإمارات مرفرفاً بألوانه الزاهية، لتعكس بمجملها حكاية وطن عنوانه الشموخ والإباء.