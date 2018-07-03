قطار ياباني سريع يحاكي عوالم «هالو كيتي»

المصدر: Ⅶإعداد - نهى حوّا

في محاولة لتشجيع السياحة المحلية، قررت شركة سكك حديد غربي اليابان أخيراً، أن تقدم لمحبي دمية «هالو كيتي»، تجربة فريدة على متن أحد قطاراتها التي تربط مدينتي فوكاكا بأوساكا.

القطار الأنيق الوردي المزين بتفاصيل تلك الشخصية المشهورة، جذب المئات من المعجبين إلى حفل الافتتاح، حيث شوهد يغادر محطة هاكاتا بفوكاكا، وعلى متنه قاطع تذاكر بزي «هالو كيتي»، يلوح بيده لحشد من حوالي 400 شخص، وفقاً لصحيفة «غارديان البريطانية».

تأمل شركة سكك حديد غرب اليابان، إبقاءه في الخدمة لمدة ثلاثة أشهر، بأمل تعزيز قطاع السياحة المحلية.

وتظهر «هالو كيتي» عبر ظلال نوافذ القطار، فيما تم تخصيص مقطورة لعرض اللعبة بحجم كبير للمعجبين من أجل التقاط السيلفي.

ويحوي القطار أيضاً على مقطورة بدون مقاعد يجري داخلها تقديم أشياء مصنوعة في تلك المنطقة، بما في ذلك مجموعة من السلع والأطعمة، في محاولة لتشجيع الاقتصاد المحلي والسياحة.

وتقدر صناعة «هالو كيتي» بمليارات الدولارات منذ ابتكارها في عام 1974، حيث تزين كل شيء من أقلام الرصاص إلى الحقائب والبيجامات والحافلات والطائرات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبتكر شركة سكك حديد غربي اليابان موضوعاً لقطاراتها، ففي عام 2015، كشفت الشركة عن قطار ركاب سريع موضوعه من سلسلة كتب هاري بوتر، أطلقت عليه تسمية «إكسبريس هوغورتس»، ينطلق من أوساكا إلى كاغوشيما في غربي اليابان.