أميركا أغنى دولة بالجبن

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يتوفر لدى الأميركيين حالياً أكبر رصيد من الجبن في تاريخ البلاد، ويفوق المخزون لدى أي دولة أخرى في العالم. وربما أن هذا النبأ ليس جيداً بالنسبة لشركات إنتاج الجبن..ولكنها حقيقة. إذ يتوافر لدى الأميركيين حالياً 1.39 مليار رطل من الجبن، وفق إحصاءات وزارة الزراعة، ويعني ذلك أربعة أرطال لكل فرد في الولايات المتحدة.

وسبب ذلك، كما أشارت الوزارة في تفاصيل وتوضيحات الإحصاء، تراكم الكميات بفعل تراجع الطلب على الحليب "ومع ذلك فإن المزارع ستنتج 218.7 مليار رطل بحلول ديسمبر المقبل"، وأيضاً كون تخزين الجبن والزبدة وبودرة الحليب أفضل من تخزين الحليب الطازج.