إجراءات لشفافية الإعلانات بـ«فيسبوك»

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت إدارة فيسبوك، المزيد من الإجراءات لتعزيز شفافية الإعلانات والصفحات، وأعلنت أنه بات بإمكان المعلن مشاهدة الإعلانات التي تنشرها صفحة ما على فيسبوك وإنستغرام ومسنجر، وعلى الشبكة الشريكة، حتى لو لم تكن هذه الإعلانات تُعرض على مستخدميها، وحثت المستخدمين على تسجيل الدخول إلى فيسبوك، وزيارة أيّ صفحة لاختيار «المعلومات والإعلانات»، كما يمكن أيضاً معرفة المزيد عن الصفحات، حتى لو لم تنشر معلومات كافية.

كما سيطلق فيسبوك قريباً، ميزة تحديد الإعلانات السياسية، والأرشيف المخصص لها في البرازيل، قبل موعد الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل، ووعدت فيسبوك بالقضاء على الانتهاكات، ومحاسبة المسيئين على الإعلانات التي ينشرونها.