علاج جيني مبتكر للصمم

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

توصل بحث جديد إلى أن عقاراً جديداً قد يعيد السمع للذين يعانون الصمم عن طريق معالجة الجينات المسؤولة عن إبقاء خلايا الشعر الحيوية في الأذن الداخلية حية، ووفقا للدراسة التي أجراها باحثون في المعهد الوطني للصمم واضطرابات التواصل الأخرى بالولايات المتحدة ونشرتها «ديلي ميل»، فإن نوعًا من الصمم الوراثي، يمكن عكس تأثيره باستخدام دواء جيني «يعمل كمفتاح» لمعالجة الصمم.

وقال توماس فريدمان وهو باحث مشارك في الدراسة:«استطعنا في هذه التجربة استعادة السمع بشكل جزئي لدى فئران التجارب خاصة في الترددات المنخفضة والحفاظ على بعض خلايا الشعر الحسية. ويمكن استخدام أساليب مشابهة لاستعادة السمع التدريجي الموروثة لدى الأطفال الذين يولدون وهم يعانون الصمم.»

ومعظم أسباب الصمم وراثية في أكثر من 50 في المائة من الناس، وهو غير قابل للشفاء إلى حد كبير.