تعرف إلى أضرار الدوام المبكر!

المصدر: البيان الالكتروني

أظهرت دراسة أجريت في مدرسة خاصة للبنات في مقاطعة باركشير جنوبي إنجلترا فوائد تأخير دوام طلاب المدارس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن إدارة مدرسة البنات الخاصة أخرت بداية دوام طالبات المرحلة الثانوية فيها، من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:00 صباحا، وسمح تعديل برنامج الدوام للطالبات بالاستيقاظ الساعة 8:00 بدلا من 6:45، وبذلك تمتعن بفترة نوم أطول، وتوقفن عن التململ الصباحي المتكرر من الاستيقاظ الباكر، وأظهرن تركيزا أعلى أثناء الدروس في الغرف الصفية.

وأضافت الصحيفة أن التجربة تكررت في مدارس بريطانية أخرى وأثبتت فعاليتها، كما في مدرسة البنين الخاصة في مقاطعة ساري، حيث تبدأ دروس طلاب المرحلة الثانوية فيها، الساعة 13:30.

وفسر العاملون في المؤسسات التعليمية نتائج هذه التدابير حسب "روسيا اليوم"، بأن المراهقين ينصحون بالنوم لفترة تمتد من 9 إلى 10 ساعات، وهذا التأخير في الدوام الصباحي يجعلهم أكثر تركيزا ونشاطا في الدراسة، لأنهم حصلوا على حاجتهم من النوم، عكس ما كان يلاحظ سابقا من خلال أدائهم الدراسي المتدني بسبب دوامهم في الصباح الباكر، وعدم حصولهم على ساعات نوم كافية.