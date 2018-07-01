جملة مطبوعة على قطعة ملابس تثير ضجة

المصدر: إعداد - سيد صالح

تسببت جملة مطبوعة على قطعة ملابس للنوم للفتيان في أحد المتاجر بمدينة ملبورن الأسترالية في ضجة كبرى، وتعرضت الشركة المنتجة لأكثر من حملة اعتراض غاضبة، بحسب ما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، أمس، نقلاً عن صحيفة «ذي سيدني مورنينغ هيرالد» الأسترالية.

بدأت القصة عندما كانت بريدي هاريس، سيدة أسترالية، تتسوق في إحدى المتاجر للملابس بملبورن، فوجدت قطعاً من ملابس النوم للفتيان مطبوعاً عليها العبارة التالية: «الفتيان سيظلون فتياناً». أثارت العبارة حفيظة هاريس، فانبرت إلى صفحة الشركة على موقع «فيسبوك»، مدوّنةً العبارات الغاضبة التالية: «الفتيان لن يظلوا فتياناً. الفتيان سيتحملون المسؤولية عن تصرفاتهم. إني أكره أن أرى شركة أسترالية تطبع هذه العبارة المشجعة على التمييز الذكوري على ملابس مخصصة للفتية الصغار. إن إيجاد مبرر لسلوكياتهم ليس خطوة في الاتجاه السليم. نحن الآن في عام 2018».

وكردّ فعل من جانب الشركة، سحبت في اليوم التالي من متاجرها قطع الملابس المطبوع عليها العبارة المثيرة للجدل، وبثت رسالة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى هاريس، توجّه فيها الشكر إليها لتواصلها مع الشركة، وتقدمت إليها باعتذار عن الانزعاج الذي تسببت فيه لها تلك العبارة.