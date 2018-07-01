«القمر الدموي» يظهر في 27 يوليو الجاري

المصدر: دبي - البيان

يظهر «القمر الدموي» مجدداً في 27 يوليو الجاري، ويستمر حتى 28 يوليو، ويستمر 103 دقائق، مما يجعله الخسوف الأطول زمناً خلال القرن الحالي.

واكتسب «القمر الدموي» اسمه من اللون الأحمر الذي يظهر فيه خلال فترة الخسوف، إذ يمر القمر عبر الظل المظلم للأرض، مما يجعله يكتسي باللون الأحمر خلال هذه المدة.

ويتوقع علماء الفلك أن يستمر ظهور «القمر الدموي» بشكل كلي لمدة ساعة و43 دقيقة، في حين سيكون الخسوف الجزئي مرئياً بالعين لما يقرب من 4 ساعات، في حال كان الطقس صحواً.

ويبدأ الخسوف الكلي للقمر في تمام الساعة 8:30 مساء في 27 يوليو، وينتهي الساعة 10:13 مساء، وستكون ذروة الخسوف في تمام الساعة 9:22 مساء بتوقيت غرينتش.

وعلى الرغم من أن ظهور «القمر الدموي» لن يكون مرئياً على الإطلاق في الولايات المتحدة، فإن سكان دول من آسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا سيتمكنون من رؤيته بشكل كلي لفترة طويلة، وهي ظاهرة فضائية نادرة يترقبها الملايين من عشاق مراقبة النجوم والكواكب في جميع أنحاء العالم.