«صفر تغليف» لمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية

المصدر: دبي - البيان

يشكل التغليف التجميلي أو صفر تغليف واحداً من المبادرات البيئية التي اعتمدتها سلسلة متاجر لندنية لمعالجة جذر مشكلة النفايات البلاستيكية. وقد طور المتجر لهذه الغاية وكجزء من مبادرة «تعرية المنتجات» لتقليص استخدام البلاستيك، تطبيقاً بحسب ما تُعرّفه الصورة.

ويشكل التطبيق الذي أطلق عليه تسمية «لاش لنس» أحد العناصر الأساسية في المتجر بميلانو، الذي سيعرض منتجات خالية من التغليف تماماً.

وقام فريق التطوير والأبحاث في الشركة بإنتاج شامبو استحمام ومواد تجميلية صلبة بالكامل، بما في ذلك قنابل استحمام على شكل سلاحف بحرية تطلق مواد بلاستيكية صغيرة داخل حوض الاستحمام لزيادة الوعي حول تأثير نفايات البلاستيك على مواطن السلاحف البحرية.

المنتجات التجميلية مصنوعة بطريقة تنتفي معها الحاجة لأي تغليف، حيث يعمل التطبيق على مساعدة المستهلك بالاختيار .