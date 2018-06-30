لندن وبرلين الأسوأ بالسلامة المرورية

المصدر: لندن - د ب ا

بحسب تصنيف السلامة المرورية الذي أصدرته منظمة غرين بيس، فإنه من بين 13 مدينة أوروبية، تعد لندن ثاني أسوأ مدينة بالنسبة لسائقي الدراجات، وتتقدم عليها روما فقط كمدينة أكثر خطورة بالنسبة لمن يختارون استخدام الدراجات فيها.

وخلال عام 2016، لقى ثمانية من سائقي الدراجات حتفهم في لندن، وفي ظل وقوع 251 حادثاً لكل 10 آلاف رحلة بالدراجات، من الواضح أن المدينة البريطانية خطيرة بصورة خاصة.

وسجلت برلين 15 حالة وفاة، ولكن في ضوء بلوغ النسبة 13%، تعتبر حصة الطرق التي يسلكها سائقو الدراجات في برلين أعلى بدرجة كبيرة من نسبتها في لندن.