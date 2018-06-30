ذئب يهاجم طفلين في بولندا

المصدر: وارسو - د ب أ

قالت الشرطة البولندية أول من أمس إن طفلين أصيبا بجروح في هجمات قام بها فيما يبدو ذئب واحد في جنوب شرق بولندا، وقالت الشرطة إن الحيوان هاجم فتاة في الثامنة من عمرها في منطقة غابات قريبة من المنطقة المتاخمة لسلوفاكيا وأوكرانيا، وهاجم صبياً في العاشرة من عمره بعد ذلك بفترة قصيرة على بعد حوالي كيلومترين.

ويعتقد أن هذا الحيوان الذي تم قتله بالرصاص بعد ذلك كان يتمتع بصحة جيدة دون وجود أي علامات تشير إلى إصابته بداء الكلب. لكن نتائج اختبارات الحمض النووي لم يتم إصدارها بعد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وتم نقل الطفلين إلى المستشفى، وخرجا بعد تلقيهما الإسعافات.