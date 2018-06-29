فنان إيطالي يوثق جمال العالم بطريقة جديدة

المصدر: دبي - البيان

تمكن فنان إيطالي من اكتشاف طريقة مثيرة لتوثيق جمال العالم، باستخدام مواهبه، مبتكراً أعمالاً فريدة تدمج تقنيات الرسم والتصوير بأشكال من الخدع البصرية تلعب بعقول ناظريها.

وباعتماد طريقة مبتكرة، قام الفنان بيرتو كاتوديلا بتوثيق جمال العالم خلال أسفاره، مخلداً تجاربه، ليس فقط عبر الصور التي كان يلتقطها بكاميرته، بل أيضاً عبر مزج تلك الصور برسومات تمثل المشاهد المصورة، في عمل فني ثلاثي الأبعاد عن أهم المعالم الشهيرة في العالم.

باشر بيرتو مشروعه صيف 2014، مطلقاً على أعماله «رسومات تصويرية عن حياة المدينة»، وقد رسم أول رسم إسكتش لمعلم من مدينة في دفتره، وقام بتصوير هذا الرسم أمام المشهد الذي يمثله، ثم طور رسوماته التصويرية إلى أشكال أكثر تعقيداً لاحقاً، عبر دمج تقنيات فنية مختلفة، تلعب بعقول ناظريها، بحيث يصبح تبيان المشاهد الفعلية وتفريقها عن الرسم في الصور أمراً بالغ الصعوبة.