النباتات تستجيب للتخدير

المصدر: إعداد - عمر حرز الله

قد تكون النباتات شبيهة بالحيوانات أو البشر في بعض النواحي.

وذكرت «ديلي ميل» أن هذا هو أحد الاستنتاجات التي توصل إليها العلماء من دراسة حديثة، حيث اختبروا التخدير على مجموعة متنوعة من النباتات المختلفة.

ووجد فريق من الباحثين في جامعة بون الألمانية أن النباتات تستجيب لمواد التخدير بالطريقة نفسها التي يستخدمها البشر والحيوانات.

واختبر العلماء مخدراً شائعاً يدعى «الأثير» على ذباب فينوس، وأوراق الميموزا المسماة «النبات الخجول»، وأزهار البازلاء، ونباتات الندية.

ووضع العلماء نباتات البازلاء في غرفة زجاجية وعرضوها للتخدير، حيث لوحظ انحناء قشور البازلاء وتوقفها عن الحركة.