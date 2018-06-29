28800 درهم غرامة شراء السلع المقلدة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

حذّرت السلطات الإيطالية السائحين من فرض غرامة قدرها ستة آلاف إسترليني، أو ما يعادل 28800 درهم، لمن يشتري سلعاً مقلدة من الباعة الجائلين على الشواطئ.

هناك كثير من الباعة الجائلين يعتقد أنهم من أفريقيا أو بنغلاديش، ينتشرون على الشواطئ الإيطالية، حيث يحاولون بيع سلع مقلدة للسائحين الذين لا يعتقدون أن هذه السلع مقلدة.

غير أن السلطات الإيطالية حذرت من أن هؤلاء الباعة يضرون بالأعمال التجارية القانونية عن طريق بيع سلع مقلدة، وينص قانون جديد على أن السائحين يمكن أن يتعرضوا لغرامات باهظة إذا اشتروا سلعاً مقلدة.