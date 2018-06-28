شاهد.. الكلب المسعف منعش القلوب

المصدر: البيان الالكتروني

أشعل كلب الشرطة الاسباني "بونشو" مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو في 22 يونيو الجاري، والذي يظهر فيه "بونشو" وهو يحاول إنعاش قلب مدربه في أحد النشاطات الترويجية حول الإسعافات الأولية.

وقام "بونشو" بالضغط على صدر المدرب لمرات عدة، ثم وضع رأسه على صدره للاستماع إلى ضربات القلب.

ونقلت (CGTN Arabic) عن شرطة مدينة مدريد قولها إن الكلب "بونشو"، البالغ من العمر 8 سنوات، لم يقم بعملية إنعاش القلب الحقيقة، فأداؤه يهدف إلى تقديم دور الإسعافات الأولية المهمة في انقاذ الأرواح للتلاميذ والأطفال.