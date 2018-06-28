أقراص بديلة عن إبر الأنسولين

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

طوّر الباحثون في كلية جون أ. بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية الأميركية في هارفارد أقراصا لإيصال الأنسولين إلى الجسم عن طريق الفم ما قد يحوِّل بشكل كبير الطريقة التي يحتفظ بها مرضى السكري من النوع الأول بمستويات سكر الدم لديهم بصورة ثابتة.

وذكر موقع «ديلي ساينس» أن هذه الطريقة تغني عن وسيلة استخدام الحقن المؤلمة للمحافظة على مستويات السكر في الدم أو بواسطة مضخات الأنسولين.

ويكمن النهج الجديد في نقل الأنسولين في شكل سائل أيوني يتكون من الكولين وحمض الجيرانيك الذي يتم وضعه بعد ذلك داخل كبسولة مع طلاء معوي مقاوم للأحماض.

ويتوقع أن تحسن هذه التقنية الجديدة نوعية الحياة لما يصل إلى 40 مليون شخص يعانون من مرض السكري من النوع الأول في جميع أنحاء العالم، كما تقلص العديد من الآثار الجانبية التي تهدد الحياة.