شركة بيتزا تُصلح طرقات أميركا

المصدر: دبي - البيان

تحت شعار «شقاً للطرقات أمام البيتزا»، أطلقت إحدى الشركات العالمية الشهيرة، حملة إصلاح الطرق، ومكّنت مواطني البلدات على امتداد أميركا، تسمية الطريق المتضرر، مقابل هبة إصلاح للحفر، تصل إلى خمسة آلاف دولار أميركي. وبما أن الشركة، حسبما تقول، لم تعد تحتمل تجاهل «ما يمكن للطرقات السيئة أن تفعل بالبيتزا»، ضمنت الموقع الخاص بالحملة، علبة بيتزا بداخلها مشهد يصوّر مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه حفرة بقطعة بيتزا. وتظهر بعض التقديرات، أن الطرقات المتضررة ستكبّد الشركات الأميركية 240 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة. وستقوم الشركة بموجب الحملة، بالدفع للحكومة المحلية، لتنفيذ إصلاحات المواقع المختارة، علماً بأن 50 حفرة قد تم إصلاحها لليوم.