خسوف كلي للقمر في الإمارات 27 يوليو

المصدر: الشارقة - وام

تشهد دولة الإمارات والجزيرة العربية ظاهرة الخسوف الكلي للقمر مع ليلة 27 - 28 يوليو المقبل، إذ ستبدأ الظاهرة الساعة 21:14 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات عندما يدخل القمر في منطقة شبه الظل ويبهت ضوؤه قليلاً، فيما ستبدأ مرحلة الخسوف الجزئي ويلاحظ تقلص ضوء القمر من الساعة 22:24 إلى الساعة 02:19 بعد منتصف الليل، وذلك وفقاً لإبراهيم الجروان نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

وأفاد الجروان أن مرحلة الخسوف الكلي ستكون بين الساعة 23:30 إلى الساعة 01:13 بتوقيت الإمارات بفترة تصل إلى 103 دقائق أو 1 ساعة و43 دقيقة لمرحلة الخسوف الكلي، وهي أطول فترة لمرحلة الخسوف الكلي في القرن الحالي، حيث سيعبر القمر عند ذروة مرحلة الخسوف الكلي مركز منطقة ظل الأرض الساعة 12:21 بعد منتصف الليل، وهو في موضع الأوج أي الموضع الأبعد له إلى الأرض في مداره حولها خلال الشهر القمري، حيث سيكون عند ذروة الخسوف على بعد يقارب 402 ألف كم، وسيكون القطر الظاهري للقمر صغيراً نوعاً ما لابتعاد القمر ويكون مقداره ما يقارب 31 دقيقة قوسية «الدرجة تعادل 60 دقيقة قوسية»، علماً بأن قطر القمر يبلغ إلى ما يقارب 34 دقيقة قوسية عندما يكون في موضع الحضيض، وهو الموقع الأقرب له إلى الأرض خلال الشهر القمري .