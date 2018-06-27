روبوت طائر ضمن 12 شكلاً بتوقيع ياباني

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مهرت جامعة طوكيو، توقيعها على آخر وأحدث أنواع الروبوتات المعيارية، تحت مسمى «التنين» المبتكر، القادر على اتخاذ مختلف الأشكال، بدءاً من أفعى، وصولاً إلى لولب وجسم طائر على شكل حرف «إل».

وتبقى مدعاة التشويق الأكبر المرتبطة بـ «التنين»، في السبب الكامن وراء تصميمه المتحول. وقد ظهر في أحد الفيديوهات وهو يبدّل شكله، بغية الدخول في ثقب صغير، علماً بأنه قادر، وبشكل مستقلٍ تماماً، أن يقرر الشكل المنشود، استناداً لمعطيات ضيق المكان الذي سيمر منه. ويتصور الباحثون، بالإضافة لقدرة «التنين» على اختراق الأماكن الضيقة، لعب دور نوع من الأذرع عالية التوجيه، القادرة على ابتكار أشكال جديدة>

واستخدامها للتفاعل مع العالم من حولها، عبر التلاعب بالأشياء. ويستطيع الروبوت المبتكر، الطيران في الهواء، متخذاً ما يقارب 12 شكلاً متسلسلاً، فيما يستخدم طرفاه لالتقاط الأشياء.