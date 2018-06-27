تركيبات غذائية غير متجانسة لإفساد الشهية

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مؤخراً مجموعة من الصور لوجبات غذائية غريبة تتألف من مكونات غير متجانسة مع بعضها البعض، ومن غير المعتاد أن تجتمع في وجبة واحدة، وذلك بهدف إفساد شهية من يتناول هذه الوجبات، وبالتالي يشعر برغبة بعدم إكمالها.

ومن أبرز هذه الوجبات الغريبة البسكويت المغطى بطبقة من شوكولاته النوتيلا وشرائح الخيار، الآيس كريم المحشو بالفاصوليا المحمصة، شرائح الخبز المحمص مع نقانق الفرانكفورتر أو الهوت دوغز والمعكرونة وطبقة من الجبن، وخبر البوريتو المكسيكي المحشو بالباستا.

ولم تذكر صحيفة «ديلي ميل» البريطانية التي نشرت الصور سبباً محدداً لهذا الاتجاه الذي انتشر على نحو فجائي بين رواد العالم الافتراضي في بريطانيا. ولكن على الرغم من ذلك، يبدو منطقياً أن السبب الرئيسي لانتشار هذه النزعة هو مكافحة السمنة التي باتت أشبه بوباء متفشّ في العالم الغربي المتقدم، خاصة بريطانيا والولايات المتحدة.