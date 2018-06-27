أغلى حوض استحمام بالعالم في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

تبهر دبي العالم مرة أخرى بأغلى حوض استحمام في العالم بكلفة مليون دولار. والحوض مصمم لفيلات 22 قيراط الجديدة في نخلة جميرا، والشركة الروسية المطورة للفيلات الجديدة الفاخرة أرادت أن تطور أكثر الفيلات خصوصية وفخامة ورفاهية في الإمارة، وفق ما ذكرته مجلة فوربس.

درة تاج الفيلات

تحتوي كل فيلا على حوض استحمام بتكلفة مليون دولار، يتكون من قطعة واحدة تزن 23 ألف رطل، صنعت من حجر الكريستال الأمازوني، وهو أغلى أنواع الرخام في العالم، ومرصع بالذهب والأحجار الكريمة. ويعد حوض الاستحمام باهظ الثمن درة تاج الفيلات التي تطورها الشركة على نخلة جميرا، كما ستحتوي تلك الفيلات، أيضاً، على حديقة خاصة لكل منها بمساحة 20 ألف قدم، كما أن المواد المستخدمة في ديكورات الفيلات وتزيينها مستوردة من فرنسا وإيطاليا، ومنها طباخات لا كورنو المنقوشة من إيطاليا، وخزانات المطبخ فرنسية الصنع.

وقامت دار بالدي هوم للمجوهرات بتصنيع أحواض الاستحمام، وهي المعلم الرئيس في هذه الفيلات، وقالت الدار إن مادة الحجر الكريستالي التي صنع منها حوض الاستحمام مصدرها البرازيل، ويتم شحنها إلى إيطاليا، حيث يتم نحتها وتقطيعها، ويستغرق العمل في كل حوض مئات الساعات من العمل حتى يأخذ الشكل النهائي ليكون ناعماً أملسَ من الداخل، بينما يترك السطح الخارجي طبيعياً، من أجل إظهار الفارق بين العمل اليدوي الماهر وطبيعة المادة الأصلية.

لمسات جمالية

باعت الشركة في العام الماضي حوض استحمام من الحجر الكريستالي إلى المليونيرة تمارا أكسلستون مقابل مليون دولار، وتم ترصيع الحوض الذي يكفي ثلاثة أشخاص بالألماس، فيما تركت الحواف على حالتها الطبيعية الخشنة من أجل إضافة مزيد من اللمسات الجمالية، وسوف تزين حمامات فيلات 22 قيراط بالكوارتز الوردي والأخضر، مع ترصيع بالذهب الحقيقي والأحجار الكريمة.