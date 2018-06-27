دبي تستضيف مزاداً لـ 111 ألماسة

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

باعت مجموعة «ألروزا» الروسية، الرائدة على مستوى العالم في التنقيب عن الألماس، عدداً من الألماسات الخام بقيمة إجمالية تبلغ 10.5 ملايين دولار في مزاد واحد بدبي أقيم خلال الفترة من 27 مايو حتى 14 يونيو الجاري، وفقاً لما أعلنه موقع «رابور» المتخصص بشؤون الألماس، نقلاً عن المجموعة.

وقد وصفت «ألروزا» هذا المزاد بأنه استثنائي، وباعت فيه 111 ماسة، يتجاوز وزن كل منها 10.8 قيراطات، وبلغت أوزانها الإجمالية 1.725 قيراط، وبقسمة حاصل البيع الإجمالي على إجمالي أوزان الألماسات، يصبح متوسط سعر القيراط الواحد 6.087 دولاراً، وهو ما يعادل تقريباً ضعف السعر الذي بدأ به المزاد. وقال إيفغيني أجوريف، مدير شركة «يونايتيد سيلينغ أورغانيزيشين»، وهي الوحدة المختصة بالمبيعات في «ألروزا»: «لقد انتهى المزاد بتحقيق نتائج ممتازة لنا»، وبلغ عدد الشركات التي اشترت الألماسات في هذا المزاد 32 شركة من الإمارات، وبلجيكا، وروسيا، والهند، والولايات المتحدة، وتخطط «ألروزا» لإجراء مزاد آخر في دبي خلال العام الجاري.