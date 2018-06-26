من قال إن الحمير لا تتجمل؟

المصدر: البيان الالكتروني

تعتبر حلاقة الحمير عملية ضرورية لكافة الفلاحين المصريين، وذلك لحمايتها من الامراض وتجميلها وتزيينها بأفضل شكل، حيث يستغرق قص شعر كل حمار من 5 إلى 10 دقائق، وبسعر 30 جنيها (1.68 دولار) لكل حمار.

ويقول ناصر أبوعون (56 عاما) الذي يملك صالون لحلاقة الحمير، عن مهنته إنه ورثها عن أجداده، وإنه يباشر هذه المهنة منذ كان في عمره 12 عاما، مضيفاً: في البداية كنا نعمل بأدوات يدوية ومقصات، ولكن الان نعمل بأدوات كهربائية.

يذكر أن صالون ناصر يتواجد في قرية بشتيل بمحافظة الجيزة المصرية.

للإشارة فإن حلاق الحمير لا يعمل في الصالونات فقط، بل يذهب إلى المزارعين لحلاقة حميرهم، حسب ما ذكرت (DW) الألمانية.