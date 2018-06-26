القطط تهدد زواحف أستراليا

المصدر: كانبرا - د ب أ

أظهر بحث جديد نشرته مجلة «وايلد لايف ريسيرش» العلمية، أن القطط في أستراليا تقتل نحو 650 مليون كائن من الزواحف سنوياً.

ووفقاً لقائد فريق البحث، جون ويناريسكي، فإن نتائج البحث تعتمد على دراسة شملت عينات غذائية لأكثر من 10 آلاف قطة، تم توفيرها من قبل باحثين على مستوى أستراليا.

وقال ويناريسكي: في المتوسط، تقتل كل قطة ضالة 225 كائناً من الزواحف سنوياً، ويصل المعدل إلى أعلى مستوى في أستراليا الرئيسة.

وصرح الخبير لوكالة الأنباء الألمانية بأن هناك ما يتراوح بين مليونين وخمسة ملايين قطة ضالة في أستراليا. إنها تقتل نحو 650 مليون كائن من الزواحف سنوياً.