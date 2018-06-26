عودة عربة «ماكوين»

المصدر: Ⅶإعداد - سيد صالح

بعد اختفاء لمدة عقود، ظهرت عربة الشواطئ الشهيرة التي شاهدها جمهور النجم السينمائي الأميركي الراحل «ستيف ماكوين»، حيث كان يقودها في أحد أشهر مشاهد فيلمه «قصة توماس كراون»، الذي أُنتِجَ منذ نصف قرن، أي في عام 1968، وحقق نجاحاً مدوياً وقت عرضه.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أن العربة التي ظهرت أخيراً تنتمي إلى طراز «مايرز مانكس»، وهي أحد موديلات العربات المخصصة للسير على الشواطئ واجتياز الكثبان الرملية وحظيت بشعبية كبيرة في أميركا خلال حقبة الستينيات من القرن الماضي. وقد تم تصنيع العربة خصيصاً من أجل الظهور في الفيلم. وقد ظهر «ستيف ماكوين» في المشهد وهو يقود العربة بسرعة شديدة ليجوب بها الكثبان الرملية في أحد شواطئ ولاية «ماساتشوستس»، ومعه نجمة السينما الأميركية «فاي دوناوي»، التي شاركته بطولة الفيلم.