زيت الزيتون يقي من السرطان

المصدر: إعداد ـ عمر حرزالله

أعلن خبراء صحيون أميركيون أن تناول ملعقة طعام من زيت الزيتون يومياً يمكن أن يساعد على إطالة معدل عمر الإنسان من خلال وقايته من السرطان والجلطات الدماغية والقلبية.

ونقلت «ديلي ميل» عن الخبراء قولهم إن زيت الزيتون، وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط يخفف من التأثيرات الضارة للكولسترول وضغط الدم والأمراض المرتبطة بالعمر ويحسن الوظائف الإدراكية، ويقي من الأمراض الفتاكة.

ويقول الخبراء إن زيت الزيتون الشائع استخدامه في الطهي يحتوي على مضادات للأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع أو إبطاء نمو الأورام الخبيثة.