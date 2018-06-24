الجيران المزعجون يتسببون بـ «الجنون»

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة جنوب الدنمارك في كوبنهاغن أن السكن بالقرب من جيران مزعجين يزيد خطر الإصابة باضطرابات عقلية.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن باحثين من الجامعة أن الإقامة بجوار بيوت يصدر عنها ضجيج تضاعف احتمال الإصابة باضطرابات عقلية، كما أنها تزيد فرص الإصابة بحالات الإجهاد الحادّ بمعدل ثلاثة أضعاف، مقارنة بـ«الجيران الهادئين».

ووجدت الدراسة أن معدل الاكتئاب أعلى مرتين لدى الأشخاص الذين يسكنون على مقربة من بيوت مزعجة، بخلاف من يحظون بسكن هادئ. واعتمدت الدراسة على عينة من 7 آلاف شخص يسكن أغلبهم في أبنية مرتفعة، ثم سألتهم عن صحتهم العقلية ومدى شعورهم بالارتياح والهدوء.