بركان «جيمس بوند» يثور مجدداً

المصدر: طوكيو - رويترز

ثار بركان ياباني، ظهر في أحد أفلام جيمس بوند في الستينيات بقوة أمس، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل، ونفث دخاناً لآلاف الأمتار في الهواء.، جاءت ثورة البركان بعد أقل من أسبوع على زلزال قوي هز غرب اليابان.

ويقع بركان شينمويداكي في منطقة ريفية بالأساس على بعد نحو 985 كيلومترا من طوكيو على جزيرة كيوشو. وكان البركان قد هدأ منذ ثوران سابق ومع ذلك ظلت هناك قيود على الوصول إلى القمة التي ترتفع 1421 متراً.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون تصاعد الدخان والرماد في السماء من قمة الجبل الذي ظهر في فيلم الجاسوسية «يو أونلي ليف توايس» أو «أنت لا تعيش سوى مرتين» لجيمس بوند عام 1967. وقال تلفزيون «تي.بي.إس» إن البركان قذف صخورا إلى مسافة تصل إلى 1100 متر. ويوجد في اليابان 110 براكين نشطة تراقب السلطات 47 منها باستمرار.

وفي سبتمبر 2014 لقي 63 شخصا مصرعهم في ثوران بركان جبل أونتاكي، وهو أكبر عدد من القتلى يسقط نتيجة نشاط بركاني باليابان منذ ما يقرب من 90 عاماً.