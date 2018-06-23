نسخة معدّلة من «روزان» في غياب البطلة

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية الأميركية أول من أمس أنها ستبث نسخة معدلة من المسلسل التلفزيوني القصير «روزان»، الذي لن يحمل هذا الاسم بعد الآن، بعد إلغاء المشاهد الخاصة ببطلة العمل الممثلة روزان بار، بسبب تغريدة عنصرية لها، وقالت شبكة «إيه.بي.سي» في بيان صحفي إن عشر حلقات من المسلسل الجديد، الذي يحمل اسم «ذي كونرز»، ستبث في وقت لاحق هذا العام.

تفسير

وأضافت «لن يكون لدى روزان بار، أي مشاركة مالية ولا إبداعية في السلسلة الجديدة» وليس من الواضح كيف سيتم تفسير غياب بار من الأحداث خلال العرض الجديد، لكن شبكة «إيه.بي.سي» ذكرت أنه بعد «تحول مفاجئ في الأحداث، سوف يضطر أفراد عائلة كونرز لمواجهة الصراعات اليومية للحياة في لانفورد، بطريقة لم يواجهونها من قبل». وسيتولى باقي أفراد فريق العمل الأصليين، من بينهم جون جودمان ولوري ميتكالف وسارة جيلبرت، أدوار البطولة خلال العرض.

مقارنة

وكانت مشاهد بار في المسلسل قد ألغيت الشهر الماضي، بعد أن كتبت تعليقاً على موقع «تويتر»، تقارن في الشكل بين واحدة من أقرب مستشاري البيت الأبيض للرئيس السابق باراك أوباما والقرد، حيث كتبت تعليقاً بشأن فالري غارت، التي كانت تتولى منصب المستشار الأول في إدارة الرئيس السابق أوباما، واصفة إياها بأنها من نسل «جماعة.. من كوكب القرود». وذكرت تشانينغ دونجي رئيسة القسم الترفيهي في شبكة «إيه.بي.سي» أن تغريدات بار «غير متسقة مع قيمنا» وقررنا إلغاء مشاهدها.