استعداد لإطلاق أول رحلة فضائية تجارية

المصدر: ولنغتون - د ب أ

تستعد شركة «روكيت لاب» المتخصصة في مجال الفضاء للبدء بإرسال أول رحلة تجارية كاملة حول مدار الأرض في مطلع الأسبوع المقبل من نيوزيلندا. وأعلنت الشركة عبر موقع تويتر أمس أن الاستعدادات الخاصة بالرحلة جاهزة. وللشركة مكاتب في الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

وستطلق الشركة صاروخاً في المهمة التي تحمل اسم «إتس بيزنس تايم» اليوم في الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش) بعد تأجيل موعد الإطلاق الأصلي في أبريل بسبب مشكلات فنية.

ومن المقرر إطلاق الصاروخ الذي يبلغ طوله 17 متراً من مجمع الإطلاق 1، وهو أول موقع إطلاق مداري مملوك لشركة خاصة في العالم، ويقع في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة ماهيا في جزيرة «نورث آيلاند» النيوزيلندية.