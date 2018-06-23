15 أميركية يرغبن في الدخول إلى عالم السياسة

المصدر: واشنطن - د ب أ

تجمعت 15 سيدة تتراوح أعمارهن بين 23 و62 عاماً في قاعة دراسية حديثة بولاية ماريلاند شرقي الولايات المتحدة. بعضهن طالبات وبعضهن يعملن بدوام كامل، بعضهن أمهات وبعضهن بدون أطفال، وما يجمع بينهن هو الرغبة في دخول عالم السياسة.

والجلسة التي أقيمت أمس واحدة من تسع جلسات تهدف إلى إعداد النساء لدخول عالم السياسة. وسبع من المشاركات يخضن بالفعل حملات من أجل عضوية الكونغرس، بينما تستعد الأخريات للانتخابات المستقبلية. ويغطي منهج الدورة الكفاءة والتنوع الثقافي، ومهارات الخطابة، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام، وكيفية تقديم النفس على النحو الأمثل، ومشاركة الجمهور.

والجهة المنظمة للدورة هي مجموعة «إيمرج أميركا» (انهضي يا أميركا) المعنية بتشجيع النساء على دخول السياسة من خلال تسليحهن بالأدوات اللازمة لحملة ناجحة.