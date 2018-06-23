دور السينما في ليبيا تتجدد العام المقبل

المصدر: طرابلس الغرب - رويترز

قال رئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون في ليبيا محمد البيوضي، إن هيئته تعمل مع الحكومة، في طرابلس في خطة لتجديد بعض دور العرض أوائل عام 2019.

وأضاف «طبعاً سبب إغلاق دور العرض في ليبيا هو ‏نظراً لدخولها في الصيانة‏ في 2009، ‏ولكن للأسف لم يتم استكمال‏ هذه المشاريع ولم يتم تفعيل دور العرض، وبإذن الله نحن وضعنا خطة أنه 2019 - 2020‏ نحاول تفعيل بعض دور العرض‏‏ ونستأنف باقي الصيانة في كل ربوع ليبيا بدور العرض المتعطلة».

ويقول بعض الليبيين إنهم يريدون مشاهدة الأفلام بالتزامن مع إطلاقها دولياً، وليس عليهم الانتظار عدة أشهر للحصول على نسخة منها. ويقول المخرج أسامة رزق إنه مع عدم وجود أماكن عرض رسمية يعاني صناع السينما أيضا.

وأوضح رزق أن الذهاب للسينما كان من بين الأنشطة العديدة التي منعها معمر القذافي لفترات من حكمه مما كان يعتبره تهديد الغزو الثقافي.