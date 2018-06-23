نفوق غوريلا أتقنت الحديث مع البشر

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

قال معهد كاليفورنيا أول من أمس، إن الغوريلا كوكو التي يقال إنها أتقنت لغة الإشارة الأميركية نفقت عن عمر 46 عاما، وأضاف المركز الذي عكف على دراسة الغوريلا في بيان «يؤسف مؤسسة الغوريلا أن تعلن رحيل محبوبتنا كوكو»، مضيفا أن الغوريلا نفقت أثناء نومها.

وقال القائمون على رعاية الغوريلا إنها كانت تفهم أيضا بعض الحديث باللغة الإنجليزية، التي ولدت في حديقة حيوان سان فرانسيسكو في الرابع من يوليو عام 1971 ، كما ظهرت في العديد من الأفلام الوثائقية كما ظهرت مرتين على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك وكانت إحداها في أكتوبر عام 1978 في صورة التقطتها كوكو لنفسها .