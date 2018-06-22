آلاف البريطانيين يتجمعون ليشهدوا الانقلاب الشمسي

المصدر: ستونهنج، الأقصر - وكالات

توافد البريطانيون بالآلاف، أمس، إلى نصب ستونهنج الأثري وهم يرتدون السترات ويتدثرون بالأغطية ليشهدوا الانقلاب الشمسي الصيفي ويتابعوا ارتفاع الشمس فوق النصب الذي يعود للعصر الحجري مستقبلين أطول أيام العام.

وصفق محتفلون من كل الأعمار ورددوا هتافات فرحة مع ارتفاع الشمس في الساعة 0352 بتوقيت غرينتش، أمس، فوق الموقع الأثري الذي يعود لعصور ما قبل التاريخ والمؤلف من حجارة ضخمة قائمة في مقاطعة ويلتشير بجنوب غرب بريطانيا، وهم ينشدون بعض الأغاني أو يقرعون الطبول، بينما مارس آخرون اليوغا. ويتوافد الآلاف كل عام على ستونهنج من أجل هذا الحدث.

وفي السياق نفسه، رصد فريق بحثي مصري أمس تعامد أشعة شمس الظهيرة على ستة معابد مصرية قديمة، في مشهد يتكرر كل عام.

وأضاءت أشعة الشمس في تمام الساعة الحادية عشرة و52 دقيقة من نهار أمس الغرف المظلمة والتماثيل والمقاصير معابد دندرة فى غرب مدينة قنا، وهيبس في الوادي الجديد، وإدفو في أسوان، وأبيدوس في سوهاج، ومعبدي بتاح ورمسيس الثالث، في الكرنك.