أطعمة رافعة للمناعة خافضة للأمراض

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

من المعروف طبياً أن فيتامين سي هو العنصر الذي يرفع المناعة، وبالتالي ليس مستغرباً أن قائمة الأطعمة التي تساهم في رفع مناعتك تحتوي غالبيتها على كمية كبيرة من هذا الفيتامين السحري.

يعمل فيتامين سي على محاربة الأكسدة في الجسم، ما يعني أنه يحمي الخلايا من الأضرار التي تسببها الشوارد الحرة. كما أن استهلاك الجسم لفيتامين سي يعني رفع قدرته على امتصاص الحديد، وهو أيضاً عنصر حيوي لجهاز المناعة في الجسم البشري. ورغم أن تناول فيتامين سي لن يمنع الإصابة بالبرد مثلاً، فإن تناوله بانتظام يساهم في منع تكرار الإصابة بالأمراض مرات أكثر.

وتشمل الأطعمة التي تساعد في رفع المناعة: الفلفل الحار؛ لأنه يحتوي على مادة كابسايسين، وهو مادة في أعلى سلم التغذية، وهي أيضاً مضادة للالتهاب. وتشير أبحاث إلى أن تلك المادة تجعل التمثيل الغذائي أفضل.

الطعام التالي لرفع المناعة هو الليمون، وهو يحتوي على أجسام تدعى فلافونويدات، التي تحارب الأجسام الشاردة المسببة للسرطان. كما أن الليمون غني بفيتامين سي، ويؤكل عن طريق إضافة عصيره إلى الطعام.

الطعام الثالث في القائمة هو التفاح؛ وتفيد دراسات بأن الذين يأكلون التفاح بانتظام تنخفض لديهم معدلات الإصابة بالازما أو الربو، حسب بحث بريطاني أجري عام 2015. كما يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف، التي تخفض الإصابة بالالتهاب عند حدوث عدوى.

التالي في هذه القائمة هو حساء الدجاج؛ إذ تشير الدراسات إلى أن هذا الحساء يساهم في تخفيف أعراض البرد، كما أن الحساء بصفة عامة يساعد في ترطيب الجسم، مما يجعله وجبة ذكية عندما تكون مريضاً.