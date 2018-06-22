10 % من فقدان الوزن يقي من السكتات القلبية

المصدر: إعداد - فاتن صبح

كشف علماء أستراليون أخيراً، أن إنقاص بعض الكيلوغرامات الزائدة قد يفضي لدى المصابين بالارتجاف الأذيني المؤدي للإصابة بالسكتات القلبية، إلى عكس تأثيرات الحالة الصحية القاتلة.

وقال الباحثون في جامعة أديلايد بمعهد جنوب أستراليا للأبحاث الطبية والصحية إن خسارة 10 بالمئة فقط من الوزن تكفي لعكس تقدّم المرض. وأتى ذلك بعد إجراء دراسة على ما يزيد على 350 شخصاً من أصحاب الوزن الزائد، بإدارة الدكتورة ميليسا ميدلدروب.

وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة «أوروبايس» الطبية أن المرضى الذين فقدوا وزنهم الزائد بنسبة 10 بالمئة فقط، عانوا من عوارض أقل واحتاجوا لرعاية طبية أقل بالتالي، وسجلوا نتائج أفضل عموماً.