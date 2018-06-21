أقدامنا سر صحتنا

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

يشعر الناس بالقلق بشأن محيط الوسط ويختبرون أعينهم بانتظام ويأخذون مواعيد منتظمة عند أطباء الأسنان من أجل تنظيفها، لكنهم لا يهتمون بأقدامهم أبداً أو يولوها الاهتمام الكافي في معظم الأحيان.

لكن أحدث الأبحاث تفيد بأننا ينبغي أن نولي أقدامنا مزيداً من الاهتمام، حيث يقول الباحثون إن الأقدام هي سر صحتنا وطول حياتنا. والحفاظ على صحة الأقدام يمكن أن يحسن قامتنا ويمنع إصابتنا ويكفينا شر الألم والأوجاع، لأن الأقدام هي التي تجعل مفاصل الركبة والفخذ والحوض في الوضع السليم. ويعتقد الباحثون أن العناية بالأقدام ربما تقينا شر سقطات تهدد حياتنا.

ويؤكد دكتور رالف روجرز استشاري الطب الرياضي والعظام في مستشفى لندن لعلاج إصابات الرياضة، أن الجميع يهمل الأقدام دائماً، ولا يفكر أحد فيها حتى يتعرض للإصابة. لكن العناية والصيانة الدورية للأقدام، بما في ذلك تدريبات الأقدام، يمكن أن تنقذ الملايين من مشكلات في المستقبل، ما يسهم في طول الحياة المتوقع.