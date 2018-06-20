نفوق حيوان الغاب السومطري الأكبر سناً في العالم

المصدر: كانبيرا - د ب أ

نفق حيوان غاب سومطري، معروف بأنه الأكبر سناً في العالم، بحديقة حيوان في غرب أستراليا، عن عمر ناهز 62 عاماً، ومن خلال إجراء «القتل الرحيم»، جرى أول من أمس إنهاء حياة «بوان»، المعروفة باسم «السيدة العجوز الكبيرة»، في حديقة حيوان بيرث، بعد تدهور نوعية حياتها سريعاً بسبب تقدمها في السن.

وقالت هولي تومسون، كبيرة مراقبي حديقة الحيوان، في بيان لها أمس: «إنه من الصعب دائماً اتخاذ هذا القرار بالنسبة لأي حيوان، ولكنه كان القرار الصائب والنهاية المحترمة لعجوز طالبت بالاحترام طوال حياتها».

وقد تركت «بوان» 11 من الأبناء و54 من الأحفاد، المنتشرين في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، بحسب ما ذكرته حديقة الحيوان. ويعتبر «نيارو» ابن حفيدها، هو أحدث أبناء نسلها الذي تم إطلاقه في البرية.