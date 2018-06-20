هاري وميغان يزوران دبلن 10 يوليو

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن قصر كينسينغتون في لندن، أمس الثلاثاء، أن الأمير هاري وميغان، دوقة ساسيكس، يعتزمان زيارة العاصمة الأيرلندية، دبلن، الشهر المقبل، في أول رحلة رسمية يقومان بها إلى الخارج كزوجين.

وكتب القصر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنهما يتطلعان إلى معرفة المزيد حول تاريخ أيرلندا، وإلى اكتساب الخبرات بشأن ثقافتها الغنية، إضافة إلى مقابلة الأشخاص الذين يشكلون مستقبل البلاد».

وتأتي الزيارة التي يقوم بها هاري (33 عاماً) وميغان (36 عاماً)، خلال يومي 10 و11 من يوليو المقبل، بعد أقل من شهرين من زواجهما في احتفال ضخم بقلعة ويندسور القريبة من لندن. كما أنه من المقرر أن يقوما هذا الخريف بجولة رسمية في أستراليا وفيجي وتونجا ونيوزيلندا، بحسب ما أعلنه قصر كنسينغتون من قبل.