رقاقة تعيد النشاط الطبيعي لضحايا الجلطات

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

طوّر الباحثون بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، رقاقة تعرض الدماغ لصدمات كهربائية مما يتيح استعادة الحركة في أطراف المصابين بجلطات دماغية في اليدين والساقين. وذكرت «ديلي ميل» أن هذه التقنية التي اختبرت بنجاح على الفئران، تمهد الطريق لإجراء تجارب الإنسان وهي تعمل من خلال حفز خلايا الدماغ على التواصل مع بعضها بعضا، عبر إشارات كهربائية تتيح التحكم بوظائف الجسم بالكامل.

وقد تتضرر الإشارات العصبية بعد الإصابة بسكتة دماغية لأن قلة تدفق الدم يتسبب بانقطاع موجات الدماغ منخفضة التردد، والتي تساعد على إطلاق الخلايا العصبية التي تتحكم بالحركة، وتسبب صعوبة تحريك الأطراف بعد الإصابة.وعرّض الباحثون الفئران لصدمة كهربائية بواسطة الرقاقة ما ساهم بتنشيط موجات الدماغ وتحسن حركة الأطراف.