روبوتات لتوصيل الطرود في بكين

المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت شبكة الصين للأنباء، أن شركة «JD.com»، ستقدم خدمات تسليم الطرود بواسطة روبوتات بدلاً من البشر ابتداء من الأسبوع الجاري في حي هايديان بالعاصمة الصينية بكين. وهذه المركبات ذاتية القيادة التي طورتها شركة «JD.com»، قادرة على توصيل 30 طرداً دفعة واحدة على التوالي، ويمنح الفرق في الحجم النماذج الصغيرة السير لمسافة 20 كيلومتراً والمتوسطة إلى نحو 80 كيلومتراً بعد شحن كامل للبطارية.

وقال مسؤول بالشركة إنه يمكن للمركبات الذاتية الذكية، بتوجيه من نظام تحديد المواقع والتحكم عن بعد، اتباع المسارات التي تتجنب حواجز الطرق وإخطار العملاء باستلام طرودهم عبر خدمة الرسائل الفورية التي تتضمن كلمات المرور لفتح قفل صندوق الطرود.

وقد تتمكّن شركات الخدمات اللوجستية، التي طالما سعت إلى حل مشكلة ما يسمى «الميل الأخير» المتمثلة في تسليم الطرود بشكل فردي إلى أبواب المستهلكين، من خفض تكاليف أنفاقها عبر تبني عمليات التسليم الآلي.