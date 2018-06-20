ماكرون يوبخ صبياً خاطبه : «كيف حالك مانو؟»

المصدر: باريس - رويترز

وبّخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صبياً، أمس، بعد أن خاطبه بشكل غير رسمي قائلاً له «مانو»، وذلك بينما كان ماكرون يحضر احتفالاً في شمال فرنسا بمناسبة دعوة ديغول للمقاومة بالحرب العالمية الثانية، وكان الصبي يقف وراء حاجز أثناء مرور ماكرون أمام الحشد.

وظهر الصبي على شاشات محطة إل.سي.آي التلفزيونية وهو يردد كلمات النشيد الاشتراكي الدولي قبل أن يقول للرئيس «كيف حالك مانو؟». ورد عليه ماكرون بحدة «لا لا، أنت في احتفال رسمي. لا يمكنك التصرف على هذا النحو..بوسعك أن تتصرف كبهلوان، ولكن اليوم نحن نغني النشيد الوطني..عليك أن تقول لي سيادة رئيس الجمهورية أو يا سيدي». وفور ذلك، بادر الصبي إلى الاعتذار من ماكرون.