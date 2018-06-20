زجاج ذكي يحجب أشعة الشمس والحرارة

المصدر: Ⅶ إعداد: فاتن صبح

طوّرت مجموعة من الباحثين السويسريين زجاج نوافذ موسمي يعفي موظفي المكاتب وأصحاب المنازل من حجب المناظر الطبيعية المطلة حفاظاً على برودة المكان.

وقد تعاون علماء من مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية في مختبرات الطاقة الشمسية وفيزياء البناء مع فريق مختبر إيمبا لمعالجة المواد المتطورة لابتكار نوافذ معالَجة مغطاة بغشاء يحتوي على مرايا صغيرة تعكس أشعة الشمس صيفاً بعيداً عن المبنى.

وتم تثبيت المرايا المصغرة داخل هيكل من أثلام دقيقة مقصوصة بالليزر ومغطاة بالشريط بالكامل. وقد صممت المرايا خصيصاً للاستخدام في مجال الرؤية المتدنية، حيث تعكس زاوية العدسة الحدّ الأقصى من الضوء، وهو ما يبرز جدواه خلال أشهر الشتاء ذات الأيام القصيرة وأشعة الشمس المنخفضة.

وتتعقب المرايا الذكية موقع الشمس في السماء، وتعكس العدسات خلال أشهر الصيف المزيد من الضوء والحرارة بعيداً عن المبنى، ومن شأن ذلك أن يقلل التكلفة المرتفعة للتكييف. ويشير العلماء إلى أن مستوى الرؤية يحافظ على ثباته في النوافذ ذات الزجاج المغطى، ويعتبرون أن عمليات التصنيع منخفضة التكلفة تشكل التحدي المقبل للفريق، في حين تختبر الأبنية المتعددة في حرم مختبرات «إيمبا» النسخة الحالية من الزجاج.