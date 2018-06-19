علاج جيني واعد للمصابين بالشلل

المصدر: Ⅶإعداد - عمر حرزالله

عززت دراسة تتعلق بالعلاج الجيني أجراها باحثون في جامعة «كينغز كوليج» بلندن، الآمال بشفاء المصابين بالشلل نتيجة الإصابة بالحبل الشوكي ومساعدتهم على تحريك أطرافهم من جديد. وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن فئران مختبر تعرضت للإصابة بجروح في حبالها الشوكية في محاكاة للبشر الذين يعانون عادة من الإصابات في حوادث السيارات أو السقوط.

ثم أعطيت الفئران حقنة في الحبل الشوكي تحتوي على جين يفرز إنزيماً يساعد على تكسير النسيج الندبي الذي يتشكل بعد تلف الحبل الشوكي، مما يحول دون تكون روابط جديدة بين الأعصاب. وبمجرد تكسير النسيج، يمكن للأعصاب أن تنمو مجدداً، وتشكيل اتصالات جديدة، واستطاعت الفئران استعادة حركة العضلات وممارسة حياتها.