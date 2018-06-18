سرّ توازن الفلامنغو بساق واحدة

المصدر: Ⅶإعداد - فاتن صبح

لطالما حيّرت طيور النحام أو الفلامينغو بوقوفها على ساق واحدة عقول الباحثين والعلماء، وأثارت تساؤلات يعتقد أنها وجدت طريق الإجابة الضال. وقد توصل الباحثون في نهاية المطاف، وفق ما نشرته الجمعية الملكية بلندن في مجلتها العلمية «رسائل الأحياء»، إلى أن فعل التوازن لدى الفلامينغو أمر يتطلب مجهوداً عضلياً بنسبة أكثر تدنياً ويتيح ترنحاً أقل.

يذكر أيضاً أن طيور النحام قد تنام وقوفاً على ساق واحدة، في ظاهرةٍ قال الباحثون إنها تعود على الأرجح لوضعيةٍ تعتمد على نقطة قوة مركزيةٍ، وتتيح نشاطاً عضلياً أقل. وقارن العلماء القيّمون على الدراسة، حسبما ذكرت مجلة «تايم» الأميركية، بين أجساد الطيور والجثث والأحياء، ووجدوا بأن الطيور الميتة لم تتمكن من الوقوف هي الأخرى على ساقين.