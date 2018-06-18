بيع حقوق استخدام أسماء 5 أفاع لحمايتها من الانقراض

المصدر: واشنطن - د ب أ

لم يكد العلماء يكتشفون هذه الحيوانات حتى باعوا حقوق استخدام أسمائها في مزاد علني لحمايتها من الانقراض.

واشترى الباحثون من عائدات هذه المزادات أرضا بمساحة 72 هكتارا تعيش عليها بعض هذه الزواحف و ألحقوها بمحمية طبيعية وذلك حسبما أوضح الباحثون تحت إشراف ألياندرو أرتياجا من المتحف الأميركي لتاريخ الطبيعة في نيويورك في العدد الأخير من مجلة «زو كيس» المتخصصة في أبحاث الحيوانات.

وأشار الباحثون إلى أن إحدى الخصائص التي تميز هذه الحيات التي تسكن الأشجار وتنشط ليلا هي أنها تلتهم الحلزون، حيث إن فكوك أسنانها قادرة على سحب الحلزون من مكمنه.

واكتشفت ثلاثة من هذه الأنواع الخمسة خلال رحلة استكشافية في الغابات المدارية في الإكوادور في حين اكتشف النوعان الآخران في غابات جافة في نفس البلد. وأثبت فريق الباحثين من خلال عقد مقارنات مع حيات معروفة ومن خلال تحليلات الحمض النووي أن هذه الأنواع لم تكن فعلاً معروفة من قبل.

وتنتمي جميع الأنواع لجنس ديبساديني، وهي حيات تعيش على أكل الحلزون عرف منها 70 نوعا حتى الآن منها 22 نوعا يعيش في الإكوادور. وتنتمي أربع من هذه الحيات الخمس لفصيلة ديبساس وواحدة لفصيلة سيدون.

أطلق اسم عالم الطيور بوب ريدجيلي على الحية ديبساس بوبريجيلي التي يبلغ طولها 70 سنتمترا وذلك بعد أن قدم ريدجيلي أعلى سعر لذلك، وأطلق اسم والد هذا العالم الخبير في الطيور والمعروفة بأنشطته في حماية الطبيعة على الحية سيبون بيفريدجيلي التي يبلغ طولها نحو متر.