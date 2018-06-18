ممشى لمستخدمي الهاتف المحمول

المصدر: بكين - د ب ا

خصصت مدينة «شيان» في شمال الصين مسارا للمشاة الذين يستخدمون الهاتف المحمول أثناء السير في أيام العطلة الأسبوعية التي يشتد فيها زحام المشاة وخاصة في المراكز التجارية.

وافتتح أحد مراكز التسوق في المدينة المسار المخصص للمشاة مستخدمي الهاتف المحمول على طريق «يانتا رود» حيث يبلغ طوله 100 متر وعرضه 80 سنتيمترا ويوفر مساحة واسعة للمشاة أثناء استخدام الهاتف. وتم تمييز هذا المسار برسم صورة هاتف محمول وعليها عبارة «سلفونز» أي هواتف خليوية على أرض الطريق، في حين أن المسار الآخر الذي لا يسمح فيه لمستخدمي الهواتف المحمولة بالسير فيه، فيحمل صورة هاتف محمول وعليها علامة إكس.