خريطة تفاعلية تؤرّخ ملحمة «الأوديسة»

المصدر: Ⅶإعداد - نهى حوّا

ابتكر باحثون خريطة تفاعلية عن ملحمة «الأوديسة» التي ألفها الشاعر الإغريقي هوميروس منذ آلاف السنين، مما يمكن أساتذة التاريخ والمهتمين بالأسفار القديمة الاطلاع السريع على الرحلة الطويلة الغريبة التي قطعها أوديسيوس للعودة إلى موطنه بعد انتهاء حصار طروادة.

وكان على أوديسيوس ورجاله الذين حل عليهم غضب بوسيديون التغلب على الكثير من القوى الطبيعية والماورائية من العواصف العاتية والرياح الشديدة إلى اللقاءات المخيفة مع شخصيات من الميثولوجيا اليونانية كبوليفيموس ذات العين الواحدة، والعمالقة من آكلي البشر، والسحرة، وغيرهم.

وحسبما تظهر الخريطة في موقع «أوبن كلتشر»، فإن أوديسيوس التائه في البحر المتوسط انتقل من طروادة إلى جزيرة كريت ثم تونس فصقلية وقبالة إسبانيا قبل أن يعود مجدداً إلى اليونان، في رحلة استغرقت 10 سنوات.

وتقسم الخريطة التفاعلية التي ابتكرتها جيزيل منذر رحلة «أوديسيوس» إلى 14 مشهداً رئيسياً، وتحدد أماكنها على الخريطة.

ينتقد البعض الخريطة بأنها بدائية، ولا تشمل كل الأماكن التي زارها أوديسيوس ورجاله، ويشكك البعض بمدى صحتها، لكنها، برغم ذلك، تبقى أداة مفيدة في تعليم الطلبة عن تلك الملحمة الشهيرة، ويمكن اعتبارها أحد السيناريوهات المحتملة لرحلة أوديسيوس، وقد تحفز البعض على إيجاد وسائل أفضل لاحتساب مدى صحة السيناريو الذي ترسمه الخريطة، وربما ابتكار خرائط أخرى تؤرخ لرحالة آخرين.

وللمهتمين بالأسفار القديمة أو بتاريخ الإمبراطورية الرومانية، يوجد خريطة تفاعلية أخرى لجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة عن روما القديمة، يمكن عبرها احتساب المدة التي استغرقها عبور المسافات بين المواقع المختلفة في الإمبراطورية.