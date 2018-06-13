تراث الأجداد

برزت حرفة الخوص الخاصة بصناعة الاحتياجات المنزلية، كملمح رئيس في وقائع الحياة اليومية في مجتمع دولة الإمارات، منذ القدم، إذ تناقلتها الأجيال واستمرت تشكل ركيزة مهمة في الحياة اليومية. ولا تزال بعض الأسر، بدعم من مؤسسات وجهات حكومية ومجتمعية عامة، تداوم على إحياء وتعزيز حضور هذه الحرفة التي تعكس صورة شفيفة من بانوراما وجماليات الحياة والتراث في الدولة.