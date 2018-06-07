خليفة وسلمان منار العز

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على صفحة سموه الرسمية على «تويتر»، أمس، صورة مفعمة بمعاني الخشوع والإيمان في شهر رمضان الفضيل، يظهر سموه فيها وهو ساجد أثناء صلاته في الحرم المكي الشريف، وبجانبه سمو الشيخ سعيد بن مكتوم، خلال أداء مناسك العمرة، وأرفق الصورة بالأبيات التالية:



في حرم ربي وكعبته الشريفه

أطلب الرحمن وانا في سجودي

إيحفظ سلمان ويخلي خليفه

هم منار العز وحماة الحدودي

بعدها ياللي نواياكم نظيفه

الشكر موصول للشعب السعودي

